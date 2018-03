Gräfenberg: Brauerei "Red Castle Brew" sucht einen Investor

Vorläufige Insolvenz





Angebote zur Investition



Die Ein-Mann-Brauerei "Red Castle Brew" aus Gräfenberg hat eine Investorensuche gestartet. "Ich bin vor allem für mein Rotbier bekannt, das ist sozusagen mein Haus- und Hofbier", sagt Brauer Michael Bellair. Seine vor sieben Jahren ins Leben gerufene "Red Castle Brew" ist eine einzelunternehmerisch geführte kleine Brauerei.Das Amtsgericht Bamberg ordnete Ende Februar eine vorläufige Insolvenzverwaltung an, erklärt Rechtsanwalt Christian Stunz aus Erlangen, der zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt wurde. Seither werde der Geschäftsbetrieb vollumfänglich mit der Zielsetzung einer nachhaltigen Sanierung der Brauerei fortgeführt. "Als ein wichtiger Schritt zur Sanierung wird nunmehr ein Investor gesucht. Ein entsprechender Investorenprozess wurde initiiert", schreibt Stunz. "Das Tagesgeschäft liegt weiterhin in meiner Hand, aber bei größeren Investitionen muss ich mich mit dem Rechtsanwalt absprechen", erläutert Brauer Bellair.Neben außergewöhnlichen Stark- und Gourmetbieren stellt er auch Bierspezialitäten wie unter anderem Bier-Marmelade, -Senf und -Likör her.Wer Interesse hat, in die Gräfenberger Ein-Mann-Brauerei zu investieren, hat in den kommenden Wochen die Möglichkeit, Zahlen und Daten des Unternehmens zu erfragen und detailliert zu prüfen, erklärt der vorläufige Insolvenzverwalter. Anschließend könnten Angebote abgegeben werden. Interessenten, die in "Red Castle Brew" investieren möchten, können sich direkt an Michael Bellair an die Mail-Adresse bellairmichael@gmail.com wenden.