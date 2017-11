Gößweinstein 10.08.2017

Freibäder in Franken

Gößweinstein: Natur-Schwimmbad mit Felsenkulisse in der Fränkischen Schweiz

Engagierte Bürger schufen in Gößweinstein in der Fränkischen Schweiz 2011 ein Schwimmbad in der Natur, mit romantischer Felsenkulisse und weitem Ausblick.