GNTM 2018: So hat sich Fränkin Julia geschlagen

Es ist wieder soweit: Heidi Klum sucht zusammen mit ihren Jurymitgliedern Thomas Hayo und Michael Michalsky Germanys Next Topmpdel. Am Donnerstag wurde auf ProSieben die erste Folge der Show ausgestrahlt. Mit dabei war Julia Prokopy aus Domirtz. Die 22-Jährige war zuletzt als Kandidatin beim Bachelor. Nun versuchte sie ihr Glück vor der GNTM-Jury.



"In diesem Jahr wird alles anders", das versprach Heidi Klum zu Beginn der ersten Folge der 13. Staffel. Bei einem offenen Casting in Münnchen haben Hunderte von Mädchen versucht Heidi Klum und ihre Jurymitglieder Thomas Hayo und Michael Michalsky von sich zu überzeugen. Darunter auch die Dormitzerin Julia Prokopy.



In kleinen Gruppen laufen die Kandidatinnen einen Catwalk entlang und werden von Thomas und Michael kritisch gemustert. Die Juroren picken sich dann die in ihren Augen schönsten Mädchen heraus, um sie in ihr Team aufzunehmen.



GNTM: Weitere Fränkin unter Top 50

Die erste Fränkin die sich vor der Jury präsentiert war aber nicht die Forchheimerin, sondern Selma. Die 24-Jährige kommt aus Nürnberg und ist Objektleiterin einer Reinigungsfirma. "Jetzt oder nie", hat sie sich gedacht und an dem Casting teilgenommen. "Ich find' dich extrem cool", sagt Thomas. Auch Michael ist von der Nürnbergerin begeistert. Die Entscheidung, in welches Team Selma gehen möchte liegt nun bei ihr. Relativ schnell entscheidet sie sich für Team Michael.



Total untypisch für die Sendung schaffen es in diesem Jahr auch Frauen, die nicht die typischen Modelmaße von 90-60-90 haben, in die nächste Runde und somit unter die Top 50. Im Allgemeinen könnten die Kandidatinnen nicht unterschiedlicher sein - egal ob Ärztin, Punkerin oder Mutter.



Erster Auftritt erst nach 100 Minuten

Besonders oft zu sehen war die 22-Jährigen aus Dormitz nicht. Erst nach Minuten knapp 100 Minuten kommt Julia das erste Mal zu Wort. Von ihrem Auftritt beim Casting war in der Folge nichts zu sehen. "Die Stimmung ist ziemlich angespannt, weil wir jetzt zum ersten Mal Heidi treffen werden", sagt sie im Interview. In der Karibik treffen die Top 50 auf die Chef-Jurorin, die bereits in der ersten Folge gnadenlos aussortiert.



"Die Hälfte von unseren Mädels muss wieder zurück nach Deutschland fliegen. Jetzt ist man natürlich wahnsinnig aufgeregt" erzählt Julia im Interview. Jedes Mädchen soll in einem 60-Sekunden-Shooting Heidi von sich überzeugen.



Kaum Sendezeit für Julia P.

Die Minuten vergehen und ein Mädchen nach dem Anderen muss zum Shooting. Aber auch das Fotoshooting von Julia war nicht zu sehen. Still, leise und ohne großen Auftritt der Oberfränkin endete die erste Folge von Germanys Next Topmodel. In die nächste Runde scheint es Julia Prokopy nicht geschafft zu haben. Die Nürnbergerin Selma hingegen darf unter Vorbehalt eine Runde weiter.