Glühwein ist aus der Adventszeit nicht weg zu denken. Es muss aber nicht immer der gekaufte Glühwein aus dem Supermarkt sein. So einfach kannst Du Glühwein daheim selbst machen:1 Flasche Rotwein1 Orange in Scheiben1/2 Zitrone in Scheiben2 Stangen Zimt3 Gewürznelken2–3 EL HonigFür den selbst gemachten Glühwein muss der Wein in einem Topf erwärmt werden. Der Rotwein darf allerdings nicht kochen, da sonst der Alkohol verdampft. Die restlichen Zutaten hinzu geben. Das ganze je nach Geschmack ziehen lassen. Je länger der Glühwein zieht, desto intensiver wird der Geschmack.