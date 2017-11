Gleislagefehler sorgt für Fahrstopp der Gräfenbergbahn

Eine Störung auf dem Gleis zwischen Heroldsberg und Eschenau auf der Strecke der Gräfenbergbahn meldete die Deutsche Bahn am Donnerstag um 16.10 Uhr. Die Züge von Richtung Gräfenberg aus kommend endeten in Eschenau (Kreis Erlangen-Höchstadt) und von Nürnberg kommend in Heroldsberg. "Es handelt sich um einen Gleislagefehler", benannte ein Sprecher der Bahn die Störung.



Bei den regelmäßigen Streckenuntersuchungen waren Absackungen im Millimeterbereich festgestellt worden. "Wir müssen sofort reagieren. Das muss mit Schotter gestopft werden", erklärte der Pressesprecher.



Bei den Arbeiten handelt es sich um reine Routinearbeit. Gefahr besteht nicht, jedoch verlangt das Regelwerk der Eisenbahn ein sofortiges Beheben des Fehlers. Deshalb dürfen die Züge nicht fahren, so leid es der Bahn auch tut. "Die Sicherheit geht vor", sagte der Sprecher.



Busse für die Schüler am Freitag

Die Gleislagefehler wurden in Heroldsberg und in Eschenau festgestellt. Sie sollen am Freitagmorgen behoben werden. Bis dahin ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Gegen 17 Uhr waren das zehn Taxen und ein Bus. Nun wird versucht, noch weitere Busse zu buchen, um am Freitag die Schüler zu den Schulen befördern zu können. Die Schüler sind die Hauptnutzer der Bahn.



Schon Anfang der Woche hatten die Schüler mit dem Taxi zur Schule befördert werden müssen. Da gab es eine Störung an einem Bahnübergang.