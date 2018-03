Mehr im Netz:

In den abendlichen Veranstaltungen ging es um die Auslegung des Glaubensbekenntnisses und den persönlichen Umgang mit Gott. "Es erwartet uns eine abwechslungsreiche Mischung aus Musik, Gesprächen, Impulsen, Videoclips und Theater, mal unterhaltsam, mal nachdenklich, aber immer persönlich und auf Jesus Christus konzentriert", hatte Ortspfarrer Michael Maul im Pfarrbrief versprochen. Hat er seine Versprechen gehalten?Ekkehard Wirth aus Egloffstein hat alle Veranstaltungen besucht und findet sie "eine gute Idee". Weil hier drei Kirchengemeinden zusammen arbeiten, weil hier gemeinsames geschaffen und Gemeinschaft gepflegt wurde.Thematisiert wurde beispielsweise das Leid in der Welt. Es gab eine Gesprächsrunde mit dem stellvertretenden Chefredakteur der Bildzeitung, Daniel Böcking, der davon erzählte, wie er vor einigen Jahren beruflich so viel Leid kennen lernte, dass er Trost im Glauben an Gott suchte und fand.Die Abende liefen nach dem gleichen Muster ab: Zuerst gab es eine Stunde lang Programm der jeweiligen Kirchengemeinde, um halb acht dann wurde der Fernseher eingeschaltet. Der Fernsehsender "Bibel-TV" übertrug dann aus Leipzig die Hauptveranstaltung mit prominenten Mitbürgern, die den Glauben aus ihrer Sicht beschrieben, an mehr als 500 Stationen europaweit übertragen. Eine Station war Affalterthal, wo zusammen mit der Musikgruppe "Worship Warriors" aus Heiligenstadt moderne Kirchenlieder gesungen und interpretiert wurden, die vor allem die Jugend ansprechen sollen.Die Pro-Christ-Wochen gibt es seit 25 Jahren. Alle drei Jahre wird eine Woche lang Programm in den Kirchengemeinden angeboten, die den Glauben an Gott erneuern und vertiefen sollen. Die Bewegung wächst. 9,6 Millionen Gäste haben bisher eine der Veranstaltungen in Deutschland und 60 weiteren Ländern besucht.