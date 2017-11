Gerhard Kraus wird ausgezeichnet

Seit über 30 Jahren ist Gerhard Kraus kommunalpolitisch tätig und hat nun dafür eine Auszeichnung für die Verdienste um kommunale Selbstverwaltung erhalten.

Bereits 1984 wurden er in den Marktgemeinderat des Marktes Wiesenttal gewählt. Seither gehört er ohne Unterbrechung dem Gremium an. Seit 2014 ist er der 2. Bürgermeister des Marktes.



"Während dieser vielen Jahre haben Sie zur Weiterentwicklung des Marktes Wiesenttal zu einer

fortschrittlichen Fremdenverkehrsgemeinde beigetragen und somit Perspektiven für den Handel, das Handwerk und das Gewerbe forciert", heißt es in der Laudatio zur Preisverleihung. "Sie haben wichtige Entscheidungen zum Wohle der Bürger mitverantwortet, wie z.B. 1996, als das unter Denkmalschutz stehende ehemalige "Parkhotel" zu einem modernen Verwaltungszentrum -dem heutigen Rathaus - umgebaut wurde", heißt es weiter. Weitere Projekte waren der Neubau der Grundschule in Wiesenttal, Dorferneuerungsmaßnahmen und die Erschließung des Gewerbegebietes in Streitberg, die Durchführung von Kanalbauarbeiten in den Ortsteilen Muggendorf und Streitberg sowie die Fertigstellung der Flurbereinigung in Wüstenstein.



Für das kommunalpolitische Engagement wurde Kraus 2004 die Dankurkunde verliehen. Nun hat Kraus die Medaille für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung in Bronze von Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz verleihen bekommen.