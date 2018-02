Gemeinde Weilersbach verteilt 1900 Euro

Rund 1900 Euro sind der Reinerlös aus dem Weilersbacher Adventsmarkt, der viele Gäste angelockt hatte. Das Geld soll nun gedrittelt werden und Vereinen, Verbänden und Institutionen in der Gemeinde Weilersbach gespendet werden.



Zweiter Bürgermeister Marco Friepes (CSU), der federführend für die Organisation des alljährlichen Adventsmarktes verantwortlich zeichnet, konnte im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung nach Verbuchung aller Eingangsrechnungen einen kumulierten Reingewinn von 1878,34 Euro vermelden. Insgesamt wolle man den Reingewinn zu jeweils einem Drittel an den örtlichen Musikverein, den Gesangverein und an die Katholische Kirche spenden, so Friepes.



Mit der Spende an die Kirche wolle man einen zusätzlichen Beitrag zur anstehenden Kirchensanierung leisten, erklärte Friepes, der für sein ehrenamtliches Engagement in diesem Projekt an diesem Abend nicht nur von Bürgermeister Gerhard Amon (CSU) viel Lob und Dank bekam.



Keine Retourkutsche

Ein weiteres Thema in der Gemeinderatssitzung war die Beteiligung der Gemeinde Weilersbach an der Bauleitplanung der Stadt Ebermannstadt. Im Rahmen der Träger öffentlicher Belange musste der Gemeinderat eine Stellungnahme dazu abgeben, ob nicht gemeindliche Belange durch die jetzt vorliegende zweite Änderung des Bebauungsplanes "Oberes Tor" tangiert würden. Eine gehörige Portion Ironie war dabei, als Bürgermeister Amon den Vorschlag der Verwaltung verkündete, dass man gegen die vorgelegte Änderung des Bebauungsplans keine Einwände habe. Man habe nichts gegen die Nachbargemeinde und deswegen werde man auch keine Einwände geltend machen, sagte Amon, der immer wieder zum Ausdruck bringt, dass er über die damalige Intervention der Stadt Ebermannstadt gegen die Ansiedlung des Edeka-Marktes in Weilersbach immer noch enttäuscht und verärgert ist.