Gemeinde Weilersbach mietet gesamtes Sankt-Anna-Haus

Dies verkündete Bürgermeister Gerhard Amon (CSU) in der Februar-Sitzung des Gemeinderates Weilersbach.



Der ehrenamtliche Leiter der Gemeindebücherei, Franz-Josef Götz, hatte in einer der letzten Gemeinderatssitzungen von stark sinkenden Entleihzahlen über die letzten Jahre hinweg berichtet. Die Kirchenverwaltung Sankt Anna, in deren Räume die Gemeindebücherei untergebracht ist, will die Räumlichkeiten während der bevorstehenden Kirchenrenovierung selbst als Sakristei nutzen und nach der Renovierung wieder vermieten. Daher hatte sich der Gemeinderat in seiner Januar-Sitzung darüber Gedanken gemacht, ob es denn überhaupt Sinn haben würde, ein "totes Pferd" zu satteln.



Bürgermeister Amon wurde in der letzten Sitzung vom Gremium beauftragt, Gespräche mit der Kirchenverwaltung zu führen, da man - nicht zuletzt mangels Alternativen - gerne den Bücherreibetrieb dort bis auf Weiteres aufrechterhalten würde. In der Februar-Sitzung berichtete Amon nun über die Ergebnisse der Gespräche. Er habe nach reiflicher Überlegung der Kirchenverwaltung das Angebot unterbreitet, das gesamte Sankt-Anna-Haus durch die Gemeinde zu mieten.



Er könne sich vorstellen, dass die Gemeinde - vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderates - bereit sei, einen Preis von 500 Euro monatlich an die Kirche als Miete zu zahlen. Damit sei sichergestellt, dass die Gemeindebücherei im Erdgeschoss wie auch die Jugendräume im Obergeschoss weiterhin genutzt werden können - auch während der Kirchenrenovierung.



Er, so Amon beabsichtige zwar nicht, einen langfristigen Mietvertrag abzuschließen, aber er könne sich gut einen Mietvertrag mit beispielsweise jährlicher Laufzeit vorstellen. Sollten die Räume während der Kirchensanierung als Ausweichmöglichkeit für die Sakristei benötigt werden, könne man ja das Obergeschoss während der Bauzeit dazu verwenden.



Geht es nach Amon, könnte der Mietvertrag für das gesamte Anwesen schon ab 1. März laufen. Gemeinderat Bernhard Hack (BRW) brachte ein, dass man ja notfalls auch noch eine Container-Lösung während des Umbaus vorsehen könne. Dies werde von der Kirche aber nicht gewünscht, entgegnete der Weilersbacher Rathaus-Chef. Die Kirchenverwaltung würde dem Ansinnen der Gemeinde entsprechen und das gesamte Anwesen an die Gemeinde vermieten, legte Amon dar.



Zweiter Bürgermeister Marco Friepes (CSU) zeigte sich freudig darüber, dass es jetzt wohl doch Hoffnung für die Gemeindebücherei gebe. Allerdings appellierte er auch an die Weilersbacher, diese Einrichtung auch zu nutzen. Bernhard Hack wies in der Diskussion darauf hin, dass die Gemeinde auch Gespräche mit dem Familienkreis führen sollte, der die Räume im Sankt-Anna-Haus in den letzten Jahren in Eigenregie und mit viel Aufwand renoviert habe und sie auch teilweise nutzt. Gemeinderat Norbert Sebald (BRW) erinnerte daran, dass die Gemeinde ja eigentlich noch im Besitz von eigenen Jugendräumen sei, die aktuell an den Musikverein vermietet seien.



14:1 für Mietvertrag

Am Ende der Diskussion beschloss der Gemeinderat mit 14:1 Stimmen, das gesamte Anwesen zu mieten. Norbert Sebald stimmte dagegen. Als Basis wurde ein Preis von 500 Euro zuzüglich Nebenkosten gebilligt. Der Mietvertrag soll in einem ersten Schritt bis 31. Dezember 2018 mit der Option auf Verlängerung laufen.