Gemeinde unterstützt Antrag für Tempo 30 in Schellenberg

Tempo 30 in der Etlaswinder Straße in Schellenberg, das hatte der Bürger Raimund Mehl schon einmal beantragt vor drei Jahren. Das Landratsamt Forchheim hatte das Tempolimit auf der Kreisstraße abgelehnt. Nun stellten er und Barbara Häfner den Antrag erneut.



Am unteren Teil der Etlaswinder Straße Richtung Kleinsendelbach gibt es bereits eine Geschwindigkeitsreduzierung. Die Gemeinde Kleinsendelbach unterstützte den Antrag erneut und wird ihn wieder unterstützen. Immer wieder werden in dem genannten Bereich Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Es sei durchaus auch vorgekommen, dass mit 70 durch den Ort gerauscht werde. Grundsätzlich würde schneller gefahren werden, allerdings mit einer Überschreitung im geringen Maße bei 17 Prozent.



Energetisch saniert

Das Rathaus wird derzeit energetisch saniert. Geplant war, den Putz abzuklopfen und neu anzubringen. Jedoch würden dadurch die Steine im Fachwerk zu stark beschädigt werden. Mit Holzplatten und Kupferblech solle der Giebel nun verkleidet werden, was auch nachhaltig Ruhe verschaffen würde. Das Gerüst steht bereits. Damit die Bürgermeisterin Gertrud Werner (UWK) den Auftrag gleich vergeben könne, wurden die Gemeinderäte per Mail informiert und um Zustimmung gebeten. Der notwendige Beschluss dazu sollte in der Sitzung nachgeholt werden. Auf die Rundmail hatten sich acht Gemeinderäte positiv ausgesprochen, zwei Gemeinderäte hatten sich nicht gemeldet und drei stimmten dagegen. Dementsprechend ist auch der Beschluss in der Sitzung mit 8:5 fünf Stimmen behandelt worden.



16.000 Euro Rest aus zwei Darlehen sind bis März nächsten Jahres zu begleichen. Auf diese Darlehen werden jedoch die noch höheren Zinsen bezahlt. Da die Gemeinde das Geld für die Tilgung hat, entschied man, die Summe gleich zu bezahlen.



Als neuer Seniorenbeauftragter wurde Alfred Wölfel benannt, der Ehemann der bisherigen Seniorenbeauftragten Verena Wölfel.