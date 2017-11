Gemeinde Heroldsbach zählt 5322 Einwohner

Im allgemeinen Teil der Bürgerversammlung, die im Sportheim der SpVgg/DJK Heroldsbach/Thurn stattfand, informierte Bürgermeister Edgar Büttner (SPD) über Zahlen, Daten und Projekte aus dem Gemeindegebiet. Gleich zu Beginn appellierte der Gemeinde-Chef an die anwesenden Gemeinderäte, sich mit Wortmeldungen zurückzuhalten. Dies sei heute eine Bürgerversammlung und eben keine Gemeinderatsitzung.



In der Gemeinde Heroldsbach seien per Stichtag 16. November 5322 Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz gemeldet. Diese würden sich in Heroldsbach (2629), Thurn (1515), Oesdorf (803) und Poppendorf (375) unterteilen. Im Jahr habe man bisher 51 Geburten, 29 Sterbefälle, 281 Zuzüge und 263 Wegzüge zu verzeichnen.



Der Gesamthaushalt lag mit 18.982.210 Euro so hoch wie bisher noch nie, führte Büttner in seinem Bericht aus. An Gewerbesteuereinnahme erwartet man in diesem Jahr - bereinigt um eine größere Rückzahlung an einen Steuerpflichtigen - rund 626.000 Euro. An Schlüsselzuweisungen bekommt die Gemeinde 888.600 Euro.



Die Pro-Kopf-Verschuldung aus den Verbänden (Wasser-, Abwasserzweck- und Schulverband) liegt bei 333 Euro. Rechnet man die gemeindliche Pro-Kopf-Verschuldung von 235 Euro hinzu, kommt man auf 568 Euro. Im Vergleich dazu liege die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung auf Landkreis-Ebene bei 1545 Euro, im Bayern-Durchschnitt bei 4478 Euro und deutschlandweit 34.049 Euro zeigte Büttner auf. Gleichzeitig verfüge die Gemeinde aber liquide Mittel von fünf Millionen Euro, die gegengerechnet Schuldenfreiheit bedeuten würden, meinte Büttner.