Geistlicher Rat Martin Kugler feierte 90. Geburtstag

Bereits vormittags feierte Pfarrer Joachim Cibura, Neunkirchen am Brand, in Konzelebration mit Pfarrer i.R. Josef Pingold zusammen mit dem Jubilar und seinen Gästen einen Dankgottesdienst. Den anschließenden Stehempfang im Caritasheim St. Elisabeth, in welchem Pfarrer Martin Kugler bestens betreut seinen Lebensabend verbringt, nutzten die Gäste zur Gratulation und dem persönlichen Austausch.



Seitens des Landkreises Forchheim gratulierte stellvertretender Landrat Otto Siebenhaar (FW), für die Gemeinde Neunkirchen Bürgermeister Heinz Richter (FW). Aus Hetzles gratulierte Bürgermeister Franz Schmittlein (BHH). Hier wirkte Pfarrer Kugler noch einige Jahre als Ruhestandspfarrer.



Auch von seiner letzten Pfarrstelle, Verklärung Christi Forchheim, wo er viele Jahre wirkte, reihten sich zusammen mit dem mittlerweile verantwortlichen Regionaldekan Martin Emge Gratulanten ein. Ein Höhepunkt des Jubeltages war der Besuch des Bamberger Erzbischofs Ludwig Schick, der es sich nicht nehmen ließ, persönlich zu gratulieren und seine Glückwünsche auszusprechen.



Ein erschöpfter, aber zufriedener Jubilar Martin Kugler genoss seinen runden Geburtstag in guter geistiger Verfassung.