Gefährliches Gehölz an Straßen wird beseitigt

Das Staatliche Bauamt Bamberg führt an der Bundesstraße 470 zwischen Streitberg und Muggendorf sowie an der Staatsstraße zwischen Gasseldorf und Unterleinleiter zurzeit umfangreiche Gehölzpflegemaßnahmen durch. Der Strauch-und Baumbestand ist stark überaltert und teilweise erheblich geschädigt.



Die Maßnahmen seien zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unabdingbar, erläuterte das Bamberger Amt. Das bereits seit einigen Jahren auftretende Eschensterben habe besonders am Baumbestand auf Höhe des Weilers Wöhr bereits massive Schäden bis hin zum kompletten Absterben einzelner Bäume verursacht. Die Arbeiten seien mit der Unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt Forchheim abgestimmt worden.



Der Bestand an der B 470 werde unter Erhaltung einiger markanter und gesunder Einzelstämme gerodet, in einen ökologisch wertvollen Magerrasenstandort umgewandelt und mit einigen Obstbäumen bepflanzt.



Während der Arbeiten müssen sowohl die Bundesstraße als auch die Staatsstraße halbseitig gesperrt werden. Die Verkehrsregelung erfolgt über Ampelbetrieb. Für die sich daraus ergebenden Behinderungen wendet sich die Behörde an die Verkehrsteilnehmer und bittet diese um Nachsicht. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende nächster Woche beendet sein.