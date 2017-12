Gefährliche Körperverletzung: Drei Männer greifen 14-Jährigen am Forchheimer Bahnhof an

Am Freitagabend kam es am Forchheimer Bahnhof zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen.Dies berichtet die Polizei.



Nach ersten Ermittlungsstand wurde dabei ein 14-Jähriger von drei Männern im Alter von 19 bis 21 Jahren grundlos angepöbelt und im Anschluss daran mehrfach geschlagen. Dem Geschädigten wurden dabei leichte Verletzungen im Gesichtsbereich zugefügt.



Die Täter konnten noch im Verlaufe der Nacht namentlich ermittelt werden. Gegen diese wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Forchheimer Polizei in Verbindung zu setzen.