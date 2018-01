Fußgängerüberweg in Poxdorf-Ost wird besser ausgeleuchtet

Der Fußgängerüberweg über die Hauptstraße in Poxdorf-Ost wird durch zwei gelb leuchtende Straßenlaternen nur schwach ausgeleuchtet. In der Vergangenheit ist es mehrfach zu gefährlichen Situationen gekommen, bei denen Fußgänger, die die Straße überquerten, nicht rechtzeitig erkannt worden sind. Erst kürzlich wieder ist ein Junge, der über die Straße wollte, beinahe angefahren worden



. Diese unzureichende Ausleuchtung des Fußgängerüberweges soll nun beseitigt werden. Die Bayernwerk-Netz-Gesellschaft als Vertragspartner der Gemeinde Poxdorf hat ein Angebot vorgelegt, die Leuchtmittel vor und nach dem Fußgängerüberweg für 800 Euro mit LED-Technik auszurüsten.

Die Sachbearbeiter des Unternehmens machen jedoch darauf aufmerksam, dass von Effeltrich kommende Autofahrer nach dem Ortsschild zunächst auf der normal gelb beleuchteten Straße fahren, kurz darauf aber auf den mit weißem Licht hell beleuchteten Überweg treffen, was Reaktionsschwierigkeiten nach sich ziehen könne.



Wenn die Leuchten vor und nach dem Überweg ebenfalls mit LED-Technik ausgerüstet wären, hätten die Augen der Autofahrer mehr Zeit, sich an die geänderte Lichtfarbe zu gewöhnen. Die Kosten für die zusätzliche Beleuchtung plus Umstellung der dortigen Straßenlaternen auf LED würden sich auf 4100 Euro belaufen.



Die Räte votierten einstimmig für diesen Vorschlag, allerdings mit dem Vorbehalt, das Vorhaben zunächst mit dem Straßenbauamt abzustimmen, um herauszufinden, ob eventuell nicht bereits eine zusätzliche LED-Lampe, vorzugsweise in der Nähe des Bushäuschens, genug Helligkeit verbreiten würde.



Mit Eggolsheim und Dormitz

Des Weiteren informierte Bürgermeister Paul Steins (CSU) die Räte und die anwesenden Bürger darüber, dass die Bestellung des modernen Löschgruppenfahrzeuges LF 10 für die Poxdorfer Feuerwehr noch vor Weihnachten auf den Weg gebracht worden sei. Die Zusammenarbeit bei der europaweiten Ausschreibung mit den Gemeinden Eggolsheim und Dormitz, die ebenfalls je ein LF 10 anschaffen wollen, habe sich bewährt und auch Förderungsvergünstigungen zur Folge gehabt. Die Auslieferung der neuen Löschfahrzeuge soll voraussichtlich im November erfolgen.



Baugebiet "Am Mühlweiher II"

Die Planungen für das neue Baugebiet "Am Mühlweiher II" sind etwas ins Stocken geraten. Zunächst mussten auf Wunsch des Landratsamtes Forchheim ein Denkmalschutzgutachten und ein Artenschutzgutachten in Auftrag gegeben werden. Zudem verlangt das zuständige Wasserwirtschaftsamt Kronach eine neue Überplanung des vorgesehenen Regenrückhaltebeckens. Über die Frage der Einbahnstraßenausfahrt aus dem Baugebiet auf die Kreisstraße zwischen Poxdorf und Effeltrich muss mit dem Straßenbauamt noch weiterverhandelt werden.