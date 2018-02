Frauen feiern beim Weiberfasching in Kleinsendelbach bis in die Nacht

Zum Weiberfasching luden Bürgermeisterin Gertrud Werner und ihr Team in die Mehrzweckhalle Kleinsendelbach. Ein echter Höhepunkt ist dieses Faschingsereignis in der Gemeinde. Die Damen kamen in atemberaubenden Masken und Kostümen zum Fest. Die Fantasie der "Närrischen Weiber" kannte hier kaum Grenzen. Eine schwungvolle Tanzrunde durch die Kleinsendelbacher Mehrzweckhalle bildete den Auftakt für diesen Abend zu dem Närrische Weiber aus der ganzen Region gekommen waren.



Das Duo "Musik Tramps" heizte mit flotten Rhythmen ein und das Publikum sparte nicht mit Applaus. Auch wenn es der Name anders vermuten lässt: Beim Weiberfasching sind hilfsbereite Männer unentbehrlich. So wie die fleißigen Thekenkräfte Josef Elsinger und Helmut Werner wie auch die Bedienungen Armin Fuchs, Martin Regenfus und Christian Schütz.



Zimperlich geht es beim Weiberfasching niemals zu, und so lachte das Publikum über die dörflichen Neuigkeiten beim Jungfernstammtisch. Pannen sind unvermeidlich, wenn "Sieglinde" und das "Hans-Wernerle", die Klassiker des Kleinsendelbacher Weiberfaschings, sich über Schüttelreime austauschen. Die Zuhörer tobten, als Eva Maria Regenfus alias "Hans Wernerle" der "Sieglinde", Alexandra Eberl, erklärte: "Schwitzt die Bäuerin am Nabel sehr ist der Bauer ihr zu schwer".





Männerballett überzeugt mit flotten Tänzen

Die Showeinlage des Kleinsendelbacher Männerballett "Piemont Kirschen" brachte so manches Frauenauge zum Glänzen und nicht nur die Artisten zum Schwitzen. Ohne eine Zugabe durften die "Piemont Kirschen" nicht gehen. Seit Jahren bezaubert das Männerballett mit seiner ganz eigenen Interpretation von tänzerischer Ästhetik.



Vor und nach den Showeinlagen war die Tanzfläche so brechend voll, dass sogar zwischen den Tischen kräftig weitergetanzt wurde. Auch die Bar und das Kuchen Büfett erfreuten sich regen Zuspruchs. Es war schon weit nach Mitternacht, als die letzten feierwütigen Frauen die Mehrzweckhalle verließen.