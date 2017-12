Frau Holle lässt es vor und hinter dem Fenster schneien

"Die Frau Holle hat uns erhört und zum vierten Adventsfenster einen schönen Winter beschert", freute sich Kindergartenleiterin Sylvia Wyrwich mit ihren Kindern bei der Begrüßung vor dem Adventsfenster. Sie hatten sich aufgestellt, um auf das bevorstehende Weihnachtsfest einzustimmen. Ihr gewähltes Thema lautete auch Frau Holle, inspiriert durch eine Märchenfee aus Eckental, die letzte Woche im Kindergarten aufgetreten ist.



Zufrieden zeigte sich an diesem frühen Abend auch Gerda Polster wegen der vielen Besucher und Kinder, die sich bei Glühwein, Plätzchen und Lebkuchen zusammenfanden. Ihre Gedanken gehen zurück bis 2007, der damaligen 1000-Jahr-Feier des Ortes. Polster war damals Ortsbäuerin. Man muss näher zusammenrücken, war ihr Gedanke, und sie initiierte damals die erste Serie der Adventsfenster - eine Gelegenheit zu gemütlichem Plausch und kreativ tätig zu sein.



"Ein Dorf geht gemeinsam auf Weihnachten zu", war das erste Motto. 23 Fenster werden auf diese Weise alle zwei Jahre in der Adventszeit geschmückt. 23 Plätze oder Familien werden dann dafür über das gemeindliche Mitteilungsblatt gesucht, es sind nicht immer die gleichen. "Dieses Jahr hätten wir viel mehr Fenster brauchen können, die Bereitschaft ist sehr groß", weiß Gerda Polster.



Dabei machen alle Dörfer der Kirchengemeinde Thuisbrunn mit. Zu ihnen zählen neben dem Hauptort noch Hohenschwärz, Neusles, Höfles und Haidhof. Jedes Fenster hat ein Motto, das die jeweilige Familie selbst aussuchen kann. Die Bewirtung übernimmt die jeweilige Familie oder hier eben der Kindergarten. Der Erlös aus freiwilligen Spenden geht am Ende an den integrativen Kindergarten der Lebenshilfe und an den Förderverein des Kindergartens Thuisbrunn. Am vierten Fenster war das Personal des Kindergartens gefordert, so wie die Erzieherinnen Conny Leibinger und Melanie Hofmann, die fleißig Glühwein ausschenkten.