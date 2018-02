Frankenslam: Poetry Slam Meisterschaft findet im März in Forchheim statt

Am 1. März ist das Forchheimer Kolpingshaus Austragungsort einer ganz besonderen Veranstaltung. Die Crème de la Crème der fränkischen Poetry-Slamer gibt sich anlässlich des diesjährigen Franken Slams, der fränkischen Meisterschaft unter den Slamern, die Ehre. Auf der Bühne des Kolpinghauses zeigen sie, was sie so alles draufhaben und kämpfen um den Meistertitel.



Das Herz von Felix Kaden (28) schlägt für die Poesie und Literatur. Das gibt der 28-Jährige im Gespräch unumwunden zu. "Die Liebe zur Bühne war bei mir schon immer vorhanden", erzählt Kaden als Grund, warum er sich dem Poetry Slam verschrieben hat. "Es ist schön, wenn man Literatur zum Leben erwecken kann", erzählt der 28-Jährige, der Poetry Slam-Veranstaltungen in Erlangen, Forchheim und Bamberg veranstaltet und in dieses Hobby viel Zeit investiert. Er ist selbst, wenn er nicht gerade selbst einen Poetry Slam veranstaltet, als Poetry-Slamer unterwegs und tourt in seiner Freizeit von Stadt zu Stadt, von Bühne zu Bühne.





Wenig Nachwuchs aus Forchheim

Seit inzwischen acht Jahren veranstaltet Felix Kaden auch in Forchheimer regelmäßig solche Poetry-Slam-Veranstaltungen, wobei Forchheim doch eher - was den Poeten Nachwuchs betrifft - ein weißer Fleck auf der Landkarte ist. Dies wurde bei der jüngsten Poetry-Slam-Veranstaltung am vergangenen Mittwoch deutlich. Es standen nur auswärtige Teilnehmer auf der Bühne im Jungen Theater. "Es gibt leider keine Forchheimer, die das Poetry-Slamen nachhaltig ausüben", erzählt Felix Kaden, was er bedauert. Hin und wieder steht ein Forchheimer oder eine Forchheimerin mit eigenen Texten auf der Bühne, doch das ist eher sporadisch und eher die Ausnahme.



Sind die Forchheimer also Poetry-Slam-Muffel? "Nein, eigentlich ja nicht", sagt Kaden. Zwar gibt es wenige Forchheimer die aktiv auf der Bühne im Programm mitwirken, aber das Besucherinteresse ist nach wie vor vorhanden und so kann sich Kaden immer über einen gut gefüllten Zuschauerraum im Jungen Theater. Noch mehr freuen würde sich der 28-Jährige, wenn noch mehr Poeten aus Forchheim auf der Bühne stehen.





Gerne bietet er bei Interesse an den Schulen auch Poetry-Slam-Workshops an, mit denen er junge Leute dazu ermuntern möchte, selbst Poetry-Slamer zu werden. "Wenn Lehrkräfte hier Bedarf haben, komme ich gerne an die Schulen", bietet Kaden sich an.



Frankenslam im Kolpinhaus

Große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus. Am 1. März findet im Forchheimer Kolpinghaus der Frankenslam statt, eine einmal jährlich stattfindende fränkische Poetry Slam Meisterschaft, die erstmals 2007 in Nürnberg ausgetragen wurden und damit als älteste Regionalmeisterschaft Deutschlands gilt. Alle regelmäßigen Poetry Slams aus Mittel-, Ober- und Unterfranken entsenden dabei Starter zur Fränkischen Meisterschaft.





Dichterwettkämpfe der Neuzeit

Wer mit dem Begriff Poetry Slam nichts anfangen kann, dem sei erzählt, dass man darunter Dichterwettkämpfe der Neuzeit versteht, die sich seit Jahren wachsender Beliebtheit erfreuen. Hier treten Autoren, Comedians, Lyriker, Performance-Poeten und Freestyler an, um sich mit Worten zu messen. Selbstverfasste Texte, ein Zeitlimit von wenigen Minuten und keinerlei Hilfsmittel: Das sind die Regeln. Das Publikum oder eine Jury bestimmt den Sieger des Abends.



Die meisten der bisherigen Frankenslam-Veranstaltungen sind immer ausverkauft gewesen. Jetzt hofft Kaden natürlich auf das Forchheimer Publikum. "Kommet zuhauf", lädt er interessierte Besucherinnen und Besucher ein, auch wenn kein Forchheimer Kandidat mit auf der Bühne steht. "Vielleicht bekommt ja dann der eine oder andere Besucher Lust selbst Poetry Slamer zu werden", sagt Kaden.



Informationen zum Frankenslam

Karten Der Vorverkauf hat inzwischen begonnen. Die Tickets gibt es für neun Euro im Vorverkauf über das Junge Theater, ermäßigt sechs Euro oder dann an der Abendkasse. Moderiert wird die Veranstaltung von Felix Kaden und Pauline Füg.



Künstler Als Featured-Artist freut man sich Friedrich Herrmann in Forchheim begrüßen zu können, Thüringischer Meister und Halbfinalist der deutschsprachigen Meisterschaften und Zerstörer eines jeden Poetry Slams. red