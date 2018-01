Unter dem Jahresmotto "Auf den Spuren der Musketiere" der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz präsentiert das Fränkische-Schweiz-Museum (FSM) Tüchersfeld die Sonderausstellung "Söldner, Schrecken, Seuchen. Franken und Böhmen in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges" vom 24. März bis 23. September. Die Schirmherrin des Projektes ist die oberfränkische Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz.



Im Jahr 2018 jährt sich der Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges zum 400. Mal. Für das Museum ist dies der Anlass, mit dieser großen Sonderausstellung an jene Zeit zu gedenken. In 17 Kapiteln werden die regionalen Ereignisse dieser 30 sehr bewegten Jahre aufgearbeitet. In weiten Teilen der Ausstellung wird die Geschichte aus Sicht der damaligen Bevölkerung erzählt. Die Lebensgeschichte von Maria Margareta Stumpf, die Erlebnisse von Martin Bötzinger und die eindrucksvollen Augenzeugenberichte von Pfarrern und Nonnen sind hier zu nennen.



Exponate sind - um nur einige zu nennen - propagandistische Spottblätter, Ofenkacheln, Urkunden oder medizinische Gerätschaften. Hier erhielt das FSM von vielen Museen, Bibliotheken und Archiven Unterstützung. Die Ausstellung richtet sich an ein breites Publikum. Zahlreiche Mitmach- und Ausprobierstationen machen die Ausstellung auch für Kinder zum Erlebnis.



Weitere Veranstaltungen

15. Oktober bis 11. November: "Natur und Mensch. 50 Jahre Naturpark Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst": Der Naturpark Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst gehört mit 2300 Quadratkilometern zu den größten Naturparks Deutschlands. Gegründet wurde er 1968. Seit 50 Jahren nimmt der Naturpark vielfältige Aufgaben im Bereich der Natur und Landschaftskultur wahr. Neben der Instandhaltung von Wegen und Aussichtspunkten erarbeitet der Naturpark auch Kletter- und Höhlenkonzepte, um Natur und Mensch in Einklang zu bringen. Die Ausstellung stellt die vielfältigen Aufgabenbereiche vor und ist als Wanderausstellung konzipiert.



Vorträge

11. April: Michael Peters (Erlangen), Franken im Dreißigjährigen Krieg. Fremde Heere, Plünderungen und Gewalt



25. April: Marcus Mühlnikel (Institut für Fränkische Landesgeschichte Thurnau), Alltag im Dreißigjährigen Krieg in Franken (zusammen mit dem Historischen Verein Oberfranken)



2. Mai: Anja Grothe (Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege), Archäologie des Dreißigjährigen Krieges - wenn stumme Zeugen reden



16. Mai: Fritz Dross (Universität Erlangen), Wallensteins Zipperlein: Die Krankheiten des Feldherren und seiner Soldaten (zusammen mit dem Historischen Verein Oberfranken)



4. Juli: Albrecht Graf von und zu Egloffstein (Pappenheim), Gottfried Heinrich Graf zu Pappenheim. Ein General des Dreißigjährigen Krieges



18. Juli: Václav Chvátal (Museum des Böhmerwaldes, Tachau), Gründung der jüdischen Dorfgemeinden als Folge des Dreißigjährigen Krieges (zusammen mit dem Historischen Verein Oberfranken)



5. September, Christoph Warth (Nürnberg), Darstellung von Söldnern des Dreißigjährigen Kriegs in zeitgenössischen Gemälden



19. September: Andreas Wilde ( Universität Bamberg), Afghanistan heute und der Dreißigjährige Krieg? Gemeinsamkeiten und Unterschiede (zusammen mit der VHS Bamberg-Land)



Die Vorträge finden jeweils um 19.30 Uhr in Tüchersfeld statt. Als Unkostenbeitrag werden 2,50 Euro erhoben.



Familien/Kinder/Aktionstage

13. Mai: Internationaler Museumstag



28./29. Juli: Waffen des Dreißigjährigen Krieges präsentiert von Armin König



2. September, 13 bis 17 Uhr: Familiennachmittag. Spiel und Spaß für die ganze Familie



Museumstag

1. April: Tag der Museen der Fränkischen Schweiz



Märkte

15./16. September, 10 bis 18 Uhr: Historischer Handwerkermarkt, traditionelles Handwerk und buntes Markttreiben im Hof und den Räumen



8./09. Dezember, 13 bis 17 Uhr: Adventsmarkt





Konzerte, Literatur und Serenaden

29. April, 17 Uhr: Konzert der Kurrende Bad Düben, Kirche St. Nikolaus, Ebermannstadt



5. Mai: Lingua musica, "Verleih uns Frieden gnädiglich", Kirche St. Kilian, Pretzfeld



13. Juli, 19.30 Uhr: Die wunderseltsame Lebensbeschreibung der Courasche, Solotheater mit Katharina Röther



22. Juli: Lotterkerle und Musketiere. Leben und Leiden im Dreißigjährigen Krieg. Szenen - Texte - Musik mit Rainer Streng, Rolf Böhm, Carolin Müller



5. August, 18 Uhr: Renner-Ensemble, Urkrieg Europas - der Dreißigjährige Krieg und seine Nachwirkungen



23. August, 18 Uhr: Afrikanische Märchen, Theatersommer Fränkische Schweiz



23. September, 17.30 Uhr: Abschlusskonzert "Farben des Friedens" mit dem Fränkische-Schweiz-Chor



24. November, 10 Uhr: 70. Singtag - Offenes Singen für jedermann