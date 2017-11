Fränkischer Poetry-Slammer gewinnt Salzburger Kulturpreis

Der in Erlangen lebende Felix Kladen hat am Dienstagabend als Teil des Projekts Slamlabor den renommierten Salzburger Kulturpreis gewonnen. Kladen ist einer der bekanntesten Poetry-Slammer in Franken. Der 28-Jährige organisiert regelmäßig Events in der Region, darunter auch die Slam-Abende im Jungen Theater in Forchheim Das prämierte Projekt Slamlabor ist ein seit 2015 bestehendes Netzwerk für Poetry Slam in Salzburg und Vorarlberg. Kladen untermalt bei den Veranstaltungen als "Resident DJ" die Auftritte mit passender Musik.Am Dienstag um 19 Uhr wurde dem Slamlabor-Team, das von Lukas Wagner initiiert wurde, feierlich der Salzburger Kunst und Kulturpreis verliehen. Die Auszeichnung ist mit 6000 Euro dotiert und wird jährlich vom Kulturfonds der Stadt Salzburg verliehen."Lukas Wagner (Slamlabor) erhält den Förderpreis des Kulturfonds der Stadt Salzburg für seine Erfolge und seinen Einsatz im Bereich des Poetry-Slams in Salzburg, insbesondere auch für die Einführung neuer Veranstaltungsformate, mit denen er zahlreiche junge Menschen für junge Literatur zu begeistern versteht", heißt es in der Begründung."Das ist natürlich großartig", freut sich Felix Kladen. "Vor allem zeigt das, dass man auch mit Subkultur einen Preis für Hochkultur gewinnen kann."Schon bei der ersten Veranstaltung in Vorarlberg war Kaden als DJ und musikalischer Support für Slamlabor aktiv. "Mit seiner Arbeit und seinem Engagement schaffte er es Emotionen der Dichterinnen und Dichter musikalisch auf beeindruckende Art zu untermalen und die Stimmung im Saal durch und durch aufrecht zu erhalten", betont Wagner.