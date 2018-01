Zutaten:





Apfelküchle sind in Franken ein Klassiker. Die Nachspeise ist besonders in den Herbst- und Wintermonaten beliebt. Wir haben ein Rezept, mit dem Sie den Klassiker ganz einfach zu Hause nach machen können.4 Äpfel2 Eier10 EL Mehl8 EL Milch4 EL Sahne2 Packungen Vanillezucker100 ml SonnenblumenölDie Äpfel schälen, in Scheiben schneiden und das Kerngehäuse (zum Beispiel mit einem Ausstecher) entfernen. Mehl zusammen mit Eiern, Sahne, Milch und Vanillezucker zu einem Teig verrühren. Inzwischen das Öl in einen Topf geben und erwärmen.Halten Sie einen Holzstab in das Fett. Sobald kleine Bläschen vom Holzstab aufsteigen ist das Fett heiß genug zum backen.Die Apfelscheiben in den Teig legen. Die Scheiben müssen überall mit Teig bedeckt sein. Danach die Apfelküchle zum Backen in den Topf geben und regelmäßig wenden. Die Apfelküchle brauchen etwa 2-3 Minuten pro Seite, je nach gewünschter Farbe des Teiges.