Forchheims neue Citymanagerin steht fest

Büttner arbeitete bereits als Studentin in Forchheim



Elena Büttner ist die neue Citymanagerin in Forchheim. Sie hat die Stelle im April angetreten. Am Dienstag war Büttners erster Arbeitstag, bestätigt die Pressesprecherin der Stadt Forchheim, Britta Kurth. Mitte November haben die Stadträte des Hauptausschusses entschieden, die Stelle eines Citymanagers auszuschreiben . Büttner soll in ihrer neuen Position vor allem die Innenstadt in Forchheim beleben.Elena Büttner hat laut dem sozialen Berufs-Netzwerk "Xing" vergangenes Jahr ihr Masterstudium in Humangeografie an der Universität Bayreuth absolviert. Ihr Schwerpunkt war Stadt- und Regionalforschung. Büttner schrieb ihre Masterarbeit am Lehrstuhl Wirtschaftsgeografie zum Thema "Eventorientierte Informationsveranstaltungen am Produktionsstandort als Maßnahmen unternehmerischer Marketingkommunikation aus geografischer Perspektive und deren Auswirkungen auf das Kaufverhalten".Davor studierte sie Geografie und Soziologie an der Universität Bamberg. Büttner arbeitete 2012 als Studentin bereits vier Monate in der Forchheimer Stadtverwaltung: Zwei Monate als Assistentin der Geschäftsführung bei der Wirtschaftsförderung und zwei Monate als Projektmitarbeiterin beim Regionalmanagement der Wirtschaftsregion Bamberg-Forchheim.Die Citymanagerin soll laut Ausschreibung die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Händlern, Kaufleuten und der Politik in der Innenstadt voran bringen. Zudem soll sich Büttner um Veranstaltungen kümmern und den Leerstand bekämpfen. Die neu geschaffene Stelle ist bei der Stadtverwaltung angesiedelt.Büttner wird bei einer nächsten Sitzung offiziell den Forchheimer Stadträten vorgestellt, erklärt die Pressesprecherin.