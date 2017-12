Forchheimer Weihnachtsmarkt geht zu Ende: 3000 Besucher und ein glücklicher Gewinner

Baptist Hofmann (81) aus Forchheim heißt der Gewinner des diesjährigen Hauptpreises des Forchheimer Weihnachtsmarktgewinnspiels. Er darf sich nun über einen neuen Mitsubishi Space Star im Wert von rund 15.000 Euro freuen. Das Glückslos wurde aus der großen Lostrommel mit rund 36000 verkauften Losen von einem der Forchheimer Weihnachtsengel gezogen.



Insgesamt hat Hofmann in diesem Jahr - wie er sagt - 15 Lose käuflich erworben; eigentlich ja nicht er, sondern seine Glücksfee und Ehefrau Anneliese, die die Lose auf ihren Mann ausgefüllt hat. "Ich hatte erst zehn Lose gekauft und dann einen Tag vor Heilig Abend noch einmal fünf weitere Lose ausgefüllt", verrät sie. Und die Aufgabe ihres Ehemanns dabei? "Es reicht doch wenn ich sie gezahlt habe", sagt er mit einem Augenzwinkern.



"Ich habe gedacht, dass das ein Witz ist, als ich angerufen wurde und man mir mitgeteilt hat, dass ich das Auto gewonnen habe", sagt er immer noch völlig überrascht im Interview mit inFranken.de. Der 81-Jährige hat aktuell ein Auto; was er mit dem Hauptpreis macht: "Das steht aktuell noch nicht fest", so Hofmann. Insgesamt kamen auch diesmal wieder rund 3000 Besucher zum Weihnachtsmarkt-Finale auf den Forchheimer Rathausplatz; für viele bereits eine feste Tradition am Heiligen Abend.