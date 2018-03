Forchheimer THW sogar im Ausland im Einsatz

Ob bei Stürmen, Bränden, Ölschäden oder Hochwasser: Die Aktiven des Technischen Hilfswerks sind immer dann zur Stelle, wenn sie gebraucht werden. Neun verdiente Männer des Forchheimer THW-Ortsverbands wurden jetzt bei einem Ehrungsabend mit dem Helferzeichen in Gold oder Gold mit Kranz ausgezeichnet. Für den Landkreisgratulierte Landrat Hermann Ulm (CSU), für die Stadt Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD).

Tilmann Gold vom Landesverband Bayern betonte, dass sich das THW in einer Umbruchphase befindet. Man bereite sich intensiv auf neue Herausforderungen insbesondere im Bereich der kritischen Infrastruktur vor. In Deutschland sei die Übernahme von Ehrenämtern fester Bestandteil des Gemeinwesens. Das Arbeitsleben verlange heute sehr viel mehr Mobilität und Flexibilität, was die Vereinbarkeit mit ehrenamtlichen Tätigkeiten wesentlich erschwere, so Gold. Hinzu komme ein großes Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche, was die Werbung um Nachwuchs erschwere.



Vorbildliche Jugendarbeit

Die Jugendarbeit im THW-Ortsverband Forchheim sei vorbildlich, sagte Gold. Die aktuell 35 jugendlichen Helfer seien voll motiviert bei der Sache. Aber auch in anderer Hinsicht sei Forchheim ein Vorzeigeortsverband. 2017 seien hier rund 37 500 Dienststunden geleistet worden. Der Mittelwert aller Ortsverbände in Bayern liege bei 16 900 Stunden. "Dies bedeutet, dass jeder Helfer in Forchheim 231 Stunden pro Jahr im Einsatz ist", lobte der Rednet. Der Schnitt auf Bundesebene liege bei 192 Stunden.

Dann nahm Gold die Ehrungen vor. Florian Ebmeyer ist 2002 in den Ortsverband Forchheim eingetreten und erwarb diverse Fähigkeiten im Bereich Tauchen, als Bootsführer, Kraftfahrer und Atemschutzgeräteträger.

Zweiter "Goldjunge" war Leonhard Hoppe, der 1998 zum THW kam. Nach erfolgreicher Grundausbildung wechselte er im Juni 2005 in den aktiven Dienst der Fachgruppe Logistik/Verpflegung, wo er 2012 die Führung übernahm. Im Januar 2014 wechselte Hoppe zur Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen. Seit Januar leitet er diese Fachgruppe.



Ein Jubilar lässt es krachen

Seit zehn Jahren gehört Carl Albert Schell dem THW Forchheim an. Er war zunächst Jugendbetreuer, ehe er es richtig krachen ließ und in die Fachgruppe Sprengen wechselte. 2016 wurde er zum Gruppenführer seiner Einheit berufen. Seine berufliche Bildung machte den Geehrten zu einem über die Grenzen des Ortsverbandes hinaus geschätzten Fachmann im Bereich der Baustatik.

Jürgen Wöhrmann ist seit 1989 Helfer im Ortsverband. Nachdem er viele Jahre in der Fachgruppe Infrastruktur tätig war, wurde er 1997 zum Truppführer ernannt. Seit 2009 unterstützt er die Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, seit 2010 steht der Geehrte auch für Auslandseinsätze zur Verfügung. 2015 wechselte Wörmann in die neue Fachgruppe Bergungstaucher.

Johannes Schüler trat im September 2002 in die Jugendgruppe des Ortsverbands ein. Seit 2012 ist er Gruppenführer der Bergungstaucher. Ein weiteres Eigengewächs ist Tobias Saffer, der nach sechs Jahren in der Jugendgruppe 2012 seine Grundausbildung ablegte und in die Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen eintrat. 2013 folgte seine Berufung zum Truppführer. Alle Genannten erhielten das Helferzeichen in Gold.



Gold mit Kranz

Gold mit Kranz ging an Dieter Bappert, der 1998 dem THW Forchheim beitrat. Nachdem er als Helfer und Truppführer der Fachgruppe Führung und Kommunikation mehrere Jahre sein großes Engagement und Wissen unter Beweis gestellt hatte, wurde er 2004 Helfer in der neuen Gruppe Wassergefahren. Seit 2011 ist er Truppführer dieser Fachgruppe, seit 2014 Gruppenführer.

Konrad Hartmann trat 2003 bei und sorgt seitdem für das leibliche Wohl der Aktiven. Nach seiner Grundausbildung ließ er sich zum Helfer der Fachgruppe Logistik/Verpflegung ausbilden. 2004 wurde er zum Truppführer des Verpflegungstrupps, 2008 zum Koch des Ortsverbands berufen, ein Ehrenamt, das er bis heute ausübt.

Claas Vortmann trat 1998 der Jugendgruppe bei. Nach seiner Grundausbildung wechselte er 1999 in den aktiven Dienst und ist seitdem der Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen treu geblieben. 2005 wurde er zum Truppführer berufen, ein Jahr später zum Gruppenführer.

Vortmann ist weltweit unterwegs. Zuletzt nahm er im Dezember an einer Ausbildungsmaßnahme in Amman in Jordanien teil, bei der haupt- und ehrenamtliche Zivilschutzkräfte durch in der Wartung und Pflege von Einsatzausstattung fortgebildet wurden. Dieser Einsatz erfolgte im Rahmen eines Projekts, durch das auch der Wiederaufbau in Syrien unterstützt werden soll.