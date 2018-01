Forchheimer Supermarkt-Parkplatz: Erst die Parkscheibe stellen, dann einkaufen

Endlich Feierabend. Schnell noch in den Supermarkt sprinten und fürs Abendessen einkaufen - aber Halt: Nicht die Parkscheibe vergessen! Auf dem Aldi-Parkplatz in der Bayreuther Straße überwacht ab dem 29. Januar eine private Firma den Parkplatz und erteilt eine Strafgebühr, wenn keine Parkscheibe im Auto liegt. Denn: Nicht alle, die dort parken, kaufen auch in den dort ansässigen Geschäften ein. Auf dem Grundstück dürfen die Kunden einer Bäckerei, einer Metzgerei, eines Sonnenstudios und der Volksbank Forchheim parken. Die Volksbank hat dort einen Geldautomaten stehen und ist Miteigentümer des Grundstücks.Viele Kunden reagieren auf die neue Regelung mit der Parkscheibe verärgert, andere befürworten das neue System. Wie die Meinungen der Kunden sind und was Aldi-Süd selbst zu der neuen Parkordnung sagt, lesen Sie in einem ausführlichen inFranken-Plus Artikel unter www.infranken.de . Im Online-Artikel gibt es weitere Fotos zum Thema.Außerdem ist der Artikel in der gedruckten Version des Fränkischen Tags Forchheim vom 25. Januar zu finden.