Forchheimer Senioren halten sich in der Muckibude fit

Ilse Gastmann (83) und ihr Mann Gunnar (88) gehen zweimal in der Woche gemeinsam ins Forchheimer Fitnessstudio "Cleverfit". Das Seniorenpaar trainiert an den Sportgeräten und will sich dadurch fit halten. "Sport war bei uns immer präsent", erklärt Gunnar Gastmann. Seine Frau trainiert schon seit zehn Jahren im Studio, er selbst war Sportlehrer.Die beiden sind nicht die einzigen im Fitnessstudio. Fast 100 Mitglieder seien älter als 60 Jahre, verrät Philipp Witzel, ein Mitarbeiter des Studios. Auch in anderen Fitnesszentren in Forchheim ist die Altersgruppe 60-Plus gut vertreten. Im "Westpark Fitness" sind rund 400 (von 1000 Mitgliedern) über 60 Jahre alt. Besonders Kurse sind bei den Senioren beliebt, darunter Rückenkurse und Stretching. "Der Sport hat für viele Ältere einen sozialen Aspekt", betont Inhaber Peter Bienia.Wie das Training des Ehepaars Gastmann abläuft und weitere Infos zum Fitness-Trend unter Senioren im Kreis Forchheim lesen Sie auf inFrankenPLUS oder in der gedruckten Ausgabe des Fränkischen Tags Forchheim vom 3. März.