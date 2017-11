Forchheimer Rathaus ist in Narrenhand

Im Saal der Hauptstelle der Volksbank übergibt Oberbürgermeister Uwe Kirschstein den Rathausschlüssel an das Prinzenpaar, Ihre Lieblichkeit Carina die Erste, und Seine Tollität Markus der Erste. Carina Mamat aus Forchheim stand bereits 2005 im Licht der Öffentlichkeit als sie als Bierkönigin Carina die Erste, in Forchheims Geschichtsbücher eingegangen ist. Sie sieht es nüchtern: "Für den Weihnachtsengel bin ich zu alt." Das Kinderprinzenpaar, Emilia die Erste (8), und Stephan der Erste (8), assistieren beim Verteilen der Orden , Blumensträuße und beim "Abbusseln".



El Presidente des Elferrats, Bernd Uttenreuther, erläutert, was er mit dem Rathausschlüssel machen wird: "Wir suchen jetzt im Rathaus die 14,2 Mio. Euro Rückzahlung aus der Kreisumlage, die an den Landkreis geflossen sind. Wenn wir die Millionen gefunden haben, macht der ganze Verein erst mal von dem Geld Urlaub im warmen Süden - Natürlich nach der Faschingssaison!"



Beeindruckend ist die Leistung der Tanzgarden: Angefangen von der Purzelgarde für die 3- bis 6-jährigen, die als Indianer den Saal stürmten, über die Kindergarde der 6- bis 10-jährigen und der Jugendgarde (bis 17 Jahren) bis zur Aktivengarde zeigten sie ihr Können mit artistischen Einlagen. Der elegante Sprung in den Spagat gehört zum Standardrepertoire - Nicht zur Nachahmung empfohlen!