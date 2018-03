Forchheimer Polizei warnt: Vorsicht bei Haustürgeschäften!

"Wir streichen Ihre Fassade, reinigen Ihre Dachrinne, erneuern Ihre Hofeinfahrt!" Mit derartigen Angeboten ziehen derzeit wieder vermehrt Personen von Haus zu Haus und bieten ihre Dienstleistungen zu vermeintlichen Schnäppchenpreisen an, warnt die Forchheimer Polizei in einer Pressemitteilung.



Immer wieder komme es vor, dass gutgläubige Hausbesitzer Opfer von sogenannten "Dach- und Fassadenhaien" oder bandenmäßig arbeitenden "Teerkolonnen" werden und sich letztendlich über mangelhafte Leistungen zu überhöhten Preisen ärgern, so die Polizei weiter. Wer eine ordentliche Handwerksleistung zu einem fairen Preis will, sollte sich nicht überrumpeln lassen, sondern sich vor Vertragsabschluss gründlich informieren, raten die Beamten.