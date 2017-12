Forchheimer Notärztin begleitet ICE

Die Anweisungen sind präzise: In Zivil kleiden, Personalausweis und Dienstausweis des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) mitführen sowie die Notfalltasche mit Sauerstoffgerät, Defibrilator und Notfallmedikation. Dies ist kein gewöhnlicher Arbeitstag für die Ärztin Elisabeth Dewald, denn sie begleitet den Sonderzug zur Einweihung der Schnellstrecke von Nürnberg bis Berlin als Notärztin; gemeinsam mit Notfallsanitäter Markus Oppel vom BRK-Kreisverband Forchheim.

Der mindestens 35 kg schwere Notfallrucksack von Oppel beinhaltet außerdem ein EKG-Gerät. "Eine "abgespeckte Version eines Rettungswagens", scherzt Oppel.

Zur Eröffnung der Schnellfahrstrecke Berlin - München startet der Sonderzug in München mit rund 400 Medienvertretern. Ein weiterer Sonderzug verlässt um 12.15 Uhr den Nürnberger Hauptbahnhof, gefüllt mit prominenten Politikern wie Verkehrsminister Christian Schmidt, Alexander Dobrindt und Peter Ramsauer, sowie dem Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann, Staatssekretärin Dorothee Bär und MdB Thomas Silberhorn. Am Bahnhof Berlin-Südkreuz steigt Kanzlerin Angela Merkel zu, um das letzte Stück bis zum Berliner Hauptbahnhof mitzufahren.

Für den ärztlichen Notfall reisen Elisabeth Dewald und Markus Oppel mit. Sie sind auch bei den Feierlichkeiten im Festzelt vor dem Berliner Hauptbahnhof im Einsatz - ebenso auf der Rückfahrt mit dem Sonderzug, der die Prominenten zurück nach Nürnberg bringt. Ein zweites Team mit zwei Ärzten und zwei Notfallsanitätern reist aus München in dem Sonderzug der Medienvertreter an. Weitere Passagiere sind Bahnfahrer, die die Fahrt bei einer Verlosung gewonnen haben.

Der Landesverband des Roten Kreuzes hatte angefragt, welcher Kreisverband Sanitätspersonal stellen kann. Kreisbereitschaftsleiter Markus Oppel, seit 25 Jahren im Rettungsdienst, hatte sich sofort gemeldet: "Eine einmalige Sache für mich!" Etwas nervös ist er schon am Nürnberger Hauptbahnhof, denn: "Man weiß nie, was auf einen zukommt."

Endlich treffen die Dewald und Oppel die Assistentin des DB-Konzernbevollmächtigten, die sie zum richtigen Abteil auf dem richtigen Gleis führt. Vorher wurden die Forchheimer kontrolliert. Sie erhielten ein Umhängeschild mit der Zugangsberechtigung. Im Nürnberger Hauptbahnhof wimmelt es von Polizisten, Sicherheitskräften und Medienvertretern. Nebenbei läuft der ganz normale Bahnhofsbetrieb weiter.

Die Hinfahrt verläuft ohne Zwischenfälle. Auf der Rückfahrt klagt ein älterer Bahnreisender über Brustbeschwerden. Er taumelt und wird von seiner Frau gestützt. Doch dieses Mal ist der Notarzt aus München zur Stelle und leistet erste Hilfe. Nach Verspätung des Sonderzugs und einem Extrahalt in Bamberg sind Elisabeth Dewald und Markus Oppel um Mitternacht zurück in Forchheim.

Das war übrigens nicht das erste Mal, dass Elisabeth Dewald, die am Klinikum Forchheim das interdisziplinäre Team "Diabetologie und Ernährungsmedizin" leitet, die Aufgabe der Notärztin bei einer Großveranstaltung übernahm. Beim G7-Gipfel 2015 garantierte sie erste medizinische Hilfe. Sie erinnert sich: "Beim Rathaus in Krün stand ich 500 Meter entfernt von Kanzlerin Merkel und Präsident Obama. Wir wohnten während des Gipfels in Containern auf dem Sportplatz. Die Wegstrecken der Politiker waren nie bekannt." Nachdem Obama und Merkel abgereist waren, war es zu einem kleinen Einsatz gekommen, weil die Ehefrau eines Politikers einen Schwächeanfall erlitten hatte.

Seit mehreren Jahren übernehme sie den ärztlichen Dienst bei Veranstaltungen, so auch auf dem Annafest, beim Fränkische-Schweiz-Marathon, bei Konzerten von Peter Maffay, David Garrett und Xavier Naidoo, erläutert die Oberärztin."Man sammelt Erfahrung, empfiehlt sich. sagt Elisabeth Dewald.