Forchheimer Grünen-Politikerin Lisa Badum hält ihre erste Rede im Bundestag

Donnerstagabend, 18.54 Uhr: Die Forchheimer Grünen-Politikerin Lisa Badum betritt das Rednerpult im Deutschen Bundestag. Kurz legt sie ihre Notizen zurecht, dann beginnt sie zu sprechen: laut und mit fester Stimme. Am Tag nach ihrer Rede erzählt die 34-Jährige im Interview, wie die Rede gelaufen ist, welche Ratschläge sie davor bekommen hat und wie die anderen Parteien reagiert haben.Das Interview lesen Sie in einem ausführlichen inFranken-Plus Artikel unter www.infranken.de Außerdem ist der Artikel in der gedruckten Version des Fränkischen Tags Forchheim vom 20. Januar zu finden.