Forchheimer Ehepaar stiftet Elf-Familienhaus

Helfen sei für die Familie Landgraf Familientradition, erklärte Ewald Maier, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Forchheim. In einer Feierstunde würdigte er das außergewöhnliche soziale Engagement von Egon Landgraf und seiner Frau Gabriele. Das Paar hat eine Immobilie einem wohltätigen Zweck zugeführt und in eine Stiftung umgewandelt. Den Wert der Immobilie bezifferte Horst Ohlmann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Treuhand auf 2,2 Millionen Euro. Damit ist die 21. Stiftung unter dem Dach der Sparkassenstiftung, die wiederum eine Unterabteilung der Deutschen Treuhandstiftung ist, die bisher größte Stiftung bei der Sparkasse Forchheim. Der Erlös kommt bedürftigen Senioren in Stadt und Landkreis Forchheim zugute. Über die Zuteilung entscheidet der Seniorenbeirat der Stadt unter Elfriede Küttinger.