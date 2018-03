Forchheim: Trachtler schwingen das Tanzbein

Die jubilierenden "Kreebauern" und ihre Gäste staunten nicht schlecht, als Forchheims Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) und Landrat Herrmann Ulm (CSU) zu den Klängen des Duos David Saam und Andreas Richter das Tanzbein schwangen. "Die können ja Walzer und Polka", so Roland Schuh vom Patenverein aus Köttmannsdorf. Neben dem Rückblick auf 60 Jahre Heimat- und Trachtenverein "D' Kreebauern" waren vor allem die Tanzeinlagen der Trachtler aus Hetzles, aus Heroldsbach und aus Pegnitz die Höhepunkte der Veranstaltung.

Für Heiterkeit sorgte Familie Rosenbauer, die analoge Filme über die Kreebauern und Mitschnitte des bayerischen Rundfunks in digitaler Form dem staunenden Publikum zum Besten gaben. Ulm und Kirschstein hoben die Bedeutung von Heimat- und Brauchtum in ihren Grußworten hervor. Stadtrat und Gründungsmitglied Gerhard Käding (CSU) erzählte von den Strapazen beim ewig langen Oktoberfestmarsch durch Münchens Innenstadt, an dem er als junger "Täferlesträger" mit dem Jubelverein teilnahm.

Den Auftakt des Festaktes machte der Vorsitzende Reiner Dörfler. Er begrüßte neben den Kommu-nalpolitikern auch zahlreiche Gäste. Gekommen waren der Patenverein "Die Ebrachtaler", der Forchheimer Trachtenverein "Almfrieden" unter dem Vorsitzenden Willi Lesiv, der Trachtenverein aus Heroldsbach unter Edwin Dippacher, die "Wiesenthaler" aus Muggendorf unter Alexander Thürmer, der Trachtenverein aus Neunkirchen am Brand mit der Vorsitzenden Christiane Schmitt, der Trachtenverein aus Pegnitz unter dem Vorsitzenden Norbert Sigl sowie die Kindertanzgruppe "Die Glann" aus Hetzles.



Keine Heimattümelei

Weil der Begriff "Heimat" gerade Konjunktur hat, erläuterte Chronist Raimund Dörfler seine Bedeutung und Funktion in der Gegenwart. Heimat bedeute in einer anscheinend aus den Fugen geratenen Welt Orientierung, Geborgenheit und Sicherheit, aber auch Denkmalschutz und Land-schaftspflege. Das Zeigen von Trachten in der Öffentlichkeit ist keine Heimattümelei.



Vielfältige Trachtenmode

In Forchheim gibt es zwei Trachtenvereine, in Oberfranken 37 und in Bayern mehrere hundert. Sie alle leisten in bescheidenem Rahmen einen ehrenamtlichen Beitrag zur Kultur. Das Zeigen der Festtagstracht des südlichen Forchheimer Raumes bei zahlreichen Auftritten in der Öffentlichkeit ist heutzutage gesellschaftlich akzeptiert und wichtig. Die kulturelle Vielfalt Frankens ist an der Vielfältigkeit der Festgewänder abzulesen. So hebt sich die reiche und bunte Tracht der Ochsenfurter deutlich von der schlichteren und dunkel gehaltenen Tracht aus Muggendorf ab. Dies ist eine Folge der politischen Kleinteiligkeit vor 1806 und der konfessionellen Zersplitterung, die es im homogenen Altbayern so nicht gegeben hat.

Bei der Gründung des Vereins im Gasthaus "Rotes Ross" zu Forchheim wurde 1958 der Name "Kreebauern" bewusst gewählt. Man entschied sich weitsichtig gegen Schuhplattln, Dirndl und Gamsbart und Vereinsnamen wie "Almrausch" und "Edelweis". Fränkischer Heimatstolz war das Motiv. Heimatliche Tracht der umliegenden Dörfer wollte man zeigen und alte Tänze aufführen.

Der Gründungsvorsitzende Hans Dörfler hat dafür Trachtengewänder gesammelt und restauriert.

Heute ist der Verein froh, in seinen Reihen mit Dagmar Rosenbauer, Rosalie Postatny und Ingrid Herkenrath eine Schneidemeisterin und zwei Trachtenschneiderinnen zu haben. Die Kreebauern sind "nicht aus der Zeit gefallen", so Dörfler, "sie gehen mit der Zeit." Ein eigener Internetauftritt ist geplant.



Zugast bei Queen und Papst

Der Chronik ist zu entnehmen, dass die "Kreebauern" des Öfteren außerhalb Forchheim in Erscheinung getreten sind. Sie sind Jahr für Jahr gern gesehene Gäste bei den Festzügen in Muggendorf und Fürth. Sie nahmen früher auch Einladungen aus Südbayern und Oberösterreich an. 1972 waren sie beim Empfang der Königin von England zugegen und glänzten beim Kulturprogramm der Olympischen Spiele in München. 1974 waren sie zusammen mit Forchheims OB Ritter von Traiteur und seinen Stadträten im französischen Le Perreux, als die Städtepartnerschaft gegründet wurde. 1980 präsentierte das Trachtenehepaar Lindner Forchheims alte Umlandtracht dem Papst Johannes Paul II. 2010 waren die Kreebauern sogar in Ungarn.