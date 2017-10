Forchheim: Streit in Fastfood-Restaurant eskaliert

In einem Schnellrestaurant in Forchheim ist es am Dienstagabend zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Laut Polizei sind zwei Frauen aufgrund der beengten Sitzsituation im Restaurant aneinander geraten.



Nachdem eine 23-Jährige eine 44-Jährige am Arm gezogen hatte, hat diese ihre jüngere Kontrahentin mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Ein dritte Frau, die bei der Auseinandersetzung schlichten wollte, wurde bei dem Versuch gekratzt.