Forchheim: Streit auf Parkplatz eskaliert - Autofahrer droht junger Fahrerin Schläge an

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 18- und 45-jährigen Autofahrern kam es am Donnerstagabend in der Innenstadt von Forchheim. Nachdem der 45-Jährige offensichtlich nicht aus einem Parkplatz ausfahren konnte, obwohl die 18-Jährige mit ihrem Wagen Platz gemacht hatte, hielt er an und beleidigte die junge Frau. Das berichtet die oberfränkische Polizei.Als sie ihn zur Rede stellte, wurden ihr wohl Schläge angedroht. Nachdem die 18-jährige deswegen um Hilfe rief, wollte sich der 45-Jährige mit seinem Auto entfernen, was die 18-Jährige dazu veranlasste, sich vor dessen Fahrzeug zu stellen, um dieses zu fotografieren.Zu guter Letzt reagierte der 45-Jährige hierauf, indem er mehrfach auf die vor seinem Fahrzeug stehende Frau zufuhr und diese hierbei auch berührte. Ermittlungen wegen Beleidigung, versuchter Körperverletzung und Nötigung wurden aufgenommen.