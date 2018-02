Forchheim: Sittenstrolch entblößt Geschlechtsteil vor einem Sonnenstudio

Die Polizei Forchheim hat wegen exhibitionistischer Handlungen Ermittlungen aufgenommen. Am Dienstagabend hielt sich ein bislang unbekannter Mann gegen 18.50 Uhr vor einem Sonnenstudio in der Dreikirchenstraße auf. Mitarbeiterinnen des Sonnenstudios war aufgefallen, dass der Mann plötzlich seine Hose geöffnet hatte und eindeutige Bewegungen an seinem Geschlechtsteil vollführte.



Polizei sucht Zeugen

Der etwa 175 bis 180 cm große, etwa 40-jährige Mann war komplett schwarz gekleidet und trug eine, ebenfalls schwarze, Wollmütze. Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, werden gebeten, sich unter 09191/70900 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.