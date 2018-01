Forchheim nimmt den nächsten Schritt zur Landesgartenschau

Ob Forchheim überhaupt für eine Gartenschau geeignet ist, entscheidet sich erst in den nächsten Wochen. Der Stadtrat hat im November jedenfalls sein Interesse bekundet. Kurz darauf besuchte die Geschäftsführerin der Gesellschaft zur Förderung der bayerischen Landesgartenschauen (LGS) die Stadt und verschaffte sie sich den ersten Eindruck. Dabei zeigte sich, dass vor allem das alte Krankenhaus-Areal besonders für das Event geeignet zu sein scheint. Der Planungs- und Umweltausschuss stimmte am Dienstag dem weiteren Bewerbungsprozedere zu und berücksichtigte dafür im Haushalt die ersten Finanzmittel "in der Größenordnung von 50 000 Euro". Das Geld würde erst nötig, wenn Forchheim es in die nächste Phase schafft.