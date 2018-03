Forchheim: Neue Geschäftsleitung hat beim Arbeiter-Samariter-Bund übernommen

Nachdem sich der langjährige Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Forchheim zum 1. Februar in den Ruhestand verabschiedet hat, wurde die Geschäftsleitung mit Sebastian Beetz und Walter Horsch neu besetzt. Frei nach dem Motto "Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah", habe man sich entschlossen den Posten des Geschäftsführers zweizuteilen und aus den eigenen Reihen und nicht extern zu besetzen, so Stefan Schick, Vorstandsvorsitzender des ASB Forchheim.



Mit Beetz und Horsch habe man zwei sehr geeignete Kandidaten für die Geschäftsleitung gefunden, so Schick. Nachdem die beiden ASBler bereits in den letzten zwei Jahren stellvertretend übernommen wurde, benötige man keine große Eingewöhnungszeit für die neue Tätigkeit, so der 39-jährige Beetz, der bisher schon für die Wohnheime zuständig war.



Seit fünf und 25 Jahren dabei

Beetz selbst ist bereits seit fünf Jahren im ASB hauptamtlich tätig. Walter Horsch steht inzwischen seit 25 Jahren in den Diensten des ASB Forchheim und war dort bisher unter anderem als Fahrdienstleiter tätig. Ziel der beiden neuen Köpfe in der Geschäftsleitung des ASB ist, dass es gelinge, den ASB wieder in ruhigere Fahrwasser zu führen, da beide von einer relativ "intensiven Zeit" in den letzten Monaten sprachen.



Weitere Ziele der neuen Geschäftsleitung sind die Steigerung der Mitgliedszahlen, eine Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit und auch auf Landesebene will man von Seiten des ASB Forchheim wieder präsenter sein.



Generell müsse der Verein der Bevölkerung ein größeres Angebot vorlegen, so Beetz. Unser Bild zeigt Vorstand Stefan Schick mit den beiden neuen Geschäftsführern des ASB Forchheim.