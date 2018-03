Forchheim: Mann regt sich über Strafzettel auf und legt damit Verkehr lahm

Ein Mitarbeiter der kommunalen Verkehrsüberwachung wurde am Montagvormittag in Forchheim Opfer einer verbalen Attacke. Offenbar weil er sich wegen eines Strafzettels zu Unrecht beanstandet gefühlt hatte, fuhr ein etwa 60-jähriger Pkw-Fahrer auf den städtischen Mitarbeiter in der Schönbornstraße zu und hielt unvermittelt vor diesem an - mitten auf der Fahrbahn.



Anschließend stieg der Mann aus seinem Fahrzeug und ging den Verkehrsüberwacher aggressiv an. Es folgte eine Schimpftirade und Verunglimpfungen gegenüber dem Mitarbeiter. Während dieser Zeit kam der übrige Verkehrsfluss zum Erliegen, sodass die übrigen Verkehrsteilnehmer anfingen zu hupen.



Wer hat den Vorfall mitbekommen?



In diesem Zusammenhang werden noch Zeugen, insbesondere ein Fußgänger gesucht, der den Vorfall aus nächster Nähe mitbekommen haben soll. Die Polizeiinspektion Forchheim nimmt Hinweise unter der 09191/7090-121 entgegen.