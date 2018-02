Forchheim: Fußgänger von 79-jährigen Autofahrer erfasst - Zeugen gesucht

Zeugen gesucht



Ein 79-jähriger Autofahrer hat am Sonntagabend, gegen 19.50 Uhr, einen Fußgänger in Forchheim übersehen und angefahren. Wie die Polizei mitteilt, wollte der dunkel gekleidete 62-Jährige die Adenauerallee an einer Ampelanlage überqueren.Der 79-Jährige fuhr von der Bamberger Straße nach rechts in die Adenauerallee als zweites Fahrzeug ab. Hierbei übersah er den Fußgänger. Dieser prallte zunächst gegen die Windschutzscheibe des Opels und blieb dann vor dem Fahrzeug liegen. Er wurde mit mittelschweren Verletzungen in die Kopfklinik Erlangen eingeliefert.Für den Unfall werden Zeugen, insbesondere der Autofahrer, welcher sich an der Ampel vor dem Opel befunden hatte, gesucht. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Forchheim.