Forchheim: Filmreife Flucht - Straftäter flieht über Dächer vor Polizei

Eine ungewöhnliche, fast "filmreife Flucht" gelang am Samstagvormittag einem 36-Jährigen in Forchheim, wie die Polizei mitteilt.



Der Vermieter einer Wohnung rief die Beamten, weil ihm einer seiner Mieter den Zugang zur Wohnung verwehrte, obwohl dort ein Wasserschaden vorlag. Die Beamten rückten aus, um dem Vermieter das Betreten der Wohnung zu ermöglichen.



Bei der Überprüfung des Mieters der Wohnung stellte sich heraus, dass dieser per Haftbefehl gesucht wurde: Der 36-jährige Mann war ein rechtskräftig verurteilter Straftäter, der seit Oktober 2016 untergetaucht war, um seiner Strafe zu entgehen.



Als die Streifen anrückten, kletterte der Mann auf das Dach des Anwesens, wo er sich zunächst hinter einem Kaminsims zu verstecken versuchte. Nachdem das Anwesen von mehreren Beamten umstellt war, kündigte der 36-jährige Gesuchte an, "lieber vom Dach zu springen als ins Gefängnis zu gehen", so die Polizei.



Als sich der Verurteilte auch nach längerer Zeit nicht dazu überreden ließ, das Dach zu verlassen und sich den Beamten zu stellen, rückte die Feuerwehr mit der Drehleiter an. Bis diese jedoch am Anwesen eintraf, war es dem Flüchtigen gelungen, auf das Dach des Nachbarhauses zu springen. Von dort setzte er seine Flucht über weitere Dächer der angrenzenden Gebäude fort.



Schließlich stieg der 36-Jährige durch ein offenstehendes Dachfenster in eine Wohnung. Die dort lebende Familie war nicht deutschsprachig und konnte somit nicht die Polizei verständigen. Der Flüchtige gelangte durch die Wohnung und das Treppenhaus in einen Hinterhof, von wo er sich in unbekannte Richtung entfernte.



Weitere Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Weil der Gesuchte auf seiner Flucht gleich mehrere Hausfriedensbrüche begangen hat, drohen ihm bei seiner Ergreifung nun weitere Verfahren.