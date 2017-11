Forchheim: Diskussion um "verkaufsoffenen Heiligabend"

"Der Heiligabend hat ja auch einen anderen Hintergrund, als immer nur Konsum", findet Christa Gerdes vom DGB-Kreisverband Forchheim. Der 24. Dezember ist heuer ein Sonntag, eine Sonderregelung erlaubt es bestimmten Geschäften dennoch zu öffnen.Die Ladenbesitzer entscheiden selbst, ob sie aufmachen oder nicht. Der "verkaufsoffene Heiligabend" wurde in den letzten Tagen hitzig diskutiert, die Gewerkschaften lehnen ihn ab.Die Globus-Leiterin in Forchheim, Monika Graf, beispielsweise erklärt, dass sie am 24. Dezember nicht öffnet. Auch viele Großkonzerne wie Aldi, Lidl, Edeka und Rewe haben bereits Stellung dazu genommen. Mehr zu dem Thema lesen Sie im inFrankenPLUS-Artikel