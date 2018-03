Forchheim: Ausweis verloren - Busfahrer lässt Schüler (10) in eisiger Kälte stehen

Darf ein Busfahrer einen Schüler ohne Fahrschein einfach in der Kälte stehen lassen? Und wenn ja, sollte er es? Fakt ist: Genau das ist in Forchheim passiert.



Demnach ließ ein Busfahrer einen zehnjährigen Schüler am Montag bei Minusgraden in einem Forchheimer Ortsteil stehen, weil er seinen Bus-Ausweis nicht dabei hatte. Er habe ihn auf dem Weg zur Schule verloren. So erzählt es zumindest die Uroma des Jungen: Sie rief bei der Redaktion in Forchheim an und berichtete über den Fall.



Am Morgen habe der Junge noch mitfahren dürfen - nach der Schule verweigerte der Fahrer dem Kind jedoch die Mitfahrt.



Rechtlich - so eine Sprecher der VGN - habe der Busfahrer richtig gehandelt: Selbst bei Minusgraden sind Busfahrer nicht verpflichtet, Schüler ohne Fahrkarte mitzunehmen. Jedoch sollte so etwas trotzdem rein menschlich nicht passieren: Das Unternehmen und der Fahrer hätten durchaus einen Ermessensspielraum. Zudem hätte es auch eine einfache Lösung gegeben, mit der das Problem hätte vermieden werden können. Mehr zu dem Vorfall und die Stellungnahme des Landratsamts Forchheim lesen Sie im Premiumbereich von inFranken.de.