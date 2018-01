Forchheim: Aufgebrachter Mann schüttet Busfahrer Cola durch geöffnete Seitenscheibe

Ein aufgebrachter Passant beschwerte sich am Freitagmorgen lautstark bei einem Busfahrer in Forchheim. Der Passant monierte, dass ihm einige Minuten zuvor die Beförderung verweigert worden wäre. Vermutlich verwechselte er dabei den Busfahrer mit einem Fahrer der anderen Linie.Im Rahmen des Streits beleidigte der echauffierte Mann den Busfahrer und schüttete ihm durch die geöffnete Seitenscheibe Cola in den Bus. Gegen den Beleidiger wurde Anzeige erstattet, teilte die Polizei mit.