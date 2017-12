Forchheim am Puls der Kultur

Unterstützung durch die Stadt





Das ist ein ganz schöner Kracher, den Ulli Raab, seit 30. Mai Vorsitzender des Jungen Theaters, nun bekannt gemacht hat: eine Kooperation Forchheimer Kulturträger hat zwei Wochen voller Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Musik, Kunst, Kabarett, Poetry, Chor, Varieté und Dance stehen auf dem Programm - und das im Kolpinghaus.Zwischen 3000 und 4000 Besucher werden bei den 16 Veranstaltungen zwischen dem 23. Februar und dem 11. März erwartet. Dabei soll für jeden etwas dabei sein. Musik, von klassisch bis modern, kindgerechte Theateraufführungen, hochkarätiges Kabarett, atemberaubendes Varieté, eine Kunstausstellung in den Kellerräumen. Und sogar die fränkische Meisterschaft des Poetry Slams. Allein bei der waren in den letzten Jahren schon mehrere hundert Besucher. Nun sollen diese auch Forchheim als Schauplatz der Kultur kennenlernen.Die Stadt Forchheim begrüßt das Engagement der Forchheimer Kulturträger, diese hervorragende Großveranstaltung Kulturplus zu organisieren, sagt Britta Kurth, Pressesprecherin der Stadt Forchheim. "Es gab bereits eine Vorbesprechung mit der Stadtverwaltung, wobei das Konzept erläutert wurde", so Kurth weiter. Die Stadt Forchheim hält diese Kooperation der verschiedenen Forchheimer Vereine für unbedingt unterstützenswert. Der Antrag auf Bezuschussung dieses Projektes sei bereits bei der Stadt eingegangen und werde wohlwollend geprüft, bestätigt Kurth.Für Ulli Raab sind die Tage des Kutlurpuls auch die Möglichkeit, die Vielfalt der Forchheimer Kulturschaffenden aufzuzeigen, denn das Junge Theater wird vom Musikverein Forchheim-Buckenhofen, dem Liederverein Forchheim, dem Männerchor Eintracht Reuth, der Musikerinitiative Megafon, der Gesellschaft zur Förderung von Kultur in Forchheim und dem Kolpinghausverein Forchheim unterstützt.Damit die Besucher nicht nur Konzerte im größeren Rahmen erleben können, sondern der gesamte Besuch zum Erlebnis wird, bekommen die Organisatoren Unterstützung von "Starlight Design". "Ich erinnere mich daran, dass ich bei der Feier zum 25-jährigen Bestehen von Insert Coin ins Kolpinghaus gekommen bin und den Raum nicht wiedererkannt habe", sagt Ulli Raab. Dieses Gefühl wird beim Kulturpuls auch den ein oder anderen Besucher erfüllen, denn wie damals ist auch nun Martin Wohlleib von Starlight Design für die Gestaltung des Innenraums und der Bühne zuständig. Ulli Raab verrät, dass eine zwölf Meter breite Bühne aufgebaut werden wird. Die jetzige Bühne im Kolpinghaus wird verdeckt. "Es werden circa 180 Meter Traversen verbaut und mit etwa 500 Quadratmetern Stoff wird gearbeitet", weiß Ulli Raab und verspricht sich viel von der Zusammenarbeit mit Wohlleib. Daher wird auch von hervorragender Akustik und Ausleuchtung ausgegangen.Weil einige Veranstaltungen auch schon um 19 Uhr beginnen, betont Raab, dass es vor und während den Veranstaltungen warme und kalte Küche von "GuDiess" geben wird. "Dann können die Besucher auch direkt nach der Arbeit kommen und müssen sich keine Gedanken machen, was sie zu Abend essen."Die Eröffnungsgala findet am 23. Februar statt. Dabei wird es einen "Ritt durch die folgenden Tage, sozusagen eine Programmvorschau durch Kurzauftritte verschiedenster Genres" geben, sagt RaabDas Programm finden Sie hier.