Folk, Kabarett und Klassik in Igensdorf

Der Igensdorfer Kultursommer lädt 2018 zu sechs interessanten Konzert- und Kulturveranstaltungen ein. Auf dem vielfältigen Programm stehen Solisten- und Chorkonzerte, Kabarett, Folkmusik und Tanz sowie ein klassischer Liederabend. Details zu den Veranstaltungen finden Interessierte unter: www.igensdorf.de/kultursoziales/kultursommer .



Am Samstag, 21. April, um 19.30 Uhr eröffnet der Kultursommer mit einem Crossover-Konzert der Extraklasse in der Aula der Grundschule Igensdorf. Sayuri Hattori (Querflöte) und Patrick Köbler (Piano) kleiden Beethoven, Tschaikowsky, Queen, Jackson, Westlive & Co in neue musikalische "Gewänder", technisch unterstützt durch Filmeinspielungen. Der Vorverkauf für dieses Konzert in Igensdorf, Eckental und Neunkirchen hat bereits begonnen.



Kabarett vom Feinsten bietet am Sonntag, 6. Mai, um 19 Uhr das FKK (Fränkisches Kirchenkabarett) an. Vier Pfarrer (seit Jahren im Kabarettsektor erfolgreich tätig) starten mit gut aufbereiteten und gewitzten Storys und Liedern aus dem Gemeindealltag zum Generalangriff auf die Lachmuskeln. Der Eintritt zu diesem Kabaretthighlight ist frei.



Comedian Harmonists - wer kennt Sie nicht ? Das Erlanger Männer-Ensemble "Stad'l Harmonists" hat sich der Musik der Comedians, der Beatles, der Wise Guys sowie Songs von Presley, May und Goisern voll und ganz verschrieben und bringt populäre Titel des Genres am Samstag, 9. Juni, um 19.30 Uhr in der Aula der Grundschule mit sängerisch er Professionalität, heiter servierter Moderation und gewitzter bis urkomischer Gestik auf die Bühne.



Herzliche Einladung ergeht zur 2. Irischen Nacht als Open Air am Samstag, 30. Juni, um 20 Uhr im Innenhof der Igensdorfer Grundschule (bei Regen in der Aula). Die seit Jahren auf irische Musik spezialisierte Band "O Malley" und die Tanzformation "Step Shuffle and more" sorgen an diesem Abend für irisches Feeling "unterm Sternenhimmel".



Ein Chorhighlight erwartet alle Kultursommergäste am Mittwoch, 3. Oktober (Tag der deutschen Einheit), um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Walkersbrunn, Veranstalter ist die evangelische Kirchengemeinde Walkersbrunn. Der international bekannte Kammerchor und Kulturpreisträger der Stadt Erlangen, "Vocanta" singt an diesem Abend die Bachmotetten "Der Geist hilft unserer Schwachheit auf" und "Komm, Jesu komm" sowie Motetten von Mendelssohn-Bartholdy, Johannes Brahms und zeitgenössischen Komponisten. Chorleitung: Joachim Adamczewski, Orgel: Frank Herdegen.



Zum Abschluss des Kultursommerjahres wird dann am Samstag, 13. Oktober, zu einem Liederabend mit dem beliebten Tenor Thomas Fahner in die Grundschulaula eingeladen, es erklingen Lieder von Franz Schubert und Richard Strauss.



Karten für die eintrittspflichtigen Konzerte erhalten gibt es im Rathaus und B2-Laden Igensdorf, im Bistro "Klein und Fein" in Neunkirchen sowie im Buch- und Mediencenter Endreß in Eschenau (dort auch Vorbestellmöglichkeit mit gebührenpflichtiger Zusendung unter Tel.09126/ 278827) und natürlich an den Abendkassen.