Folgende Straßen in Forchheim sollen früher saniert werden

Die Klosterstraße, die Bamberger Straße und die Mozartstraße in Forchheim werden früher als geplant saniert. Die Mitglieder des Planungs- und Umweltausschuss haben dafür gestimmt, die benötigten 200 000 Euro bereits im kommenden Frühjahr auszugeben. Die Stadtverwaltung will durch eine frühzeitige Sanierung Kosten sparen.



Mittel werden aufgestockt

Bauamtsleiter Werner Schaup stellte die Pläne vor: Bisher waren im aktuellen Haushalt der Stadt 600 000 Euro für den gesamten Straßenunterhalt beantragt. Um für die Instandsetzung der drei Straßen "eine frühzeitige und somit kostengünstigere" Ausschreibung machen zu können, wurden die Mittel nun auf 800 000 Euro aufgestockt.



Das Stadtbauamt will die Zeit bis zur Verabschiedung des kommenden Haushalts im Frühjahr 2018 nutzen: Bis dahin soll die Sanierung der Klosterstraße, der Bamberger Straße und der Mozartstraße ausgeschrieben werden. Die Arbeiten sollen anschließend ausgeführt werden.



Dadurch, dass die Baumaßnahmen früher vergeben werden, könnten "durch Zeitdruck entstehende Kostennachteile" vermieden werden. Die Ausschreibung erfolgt noch im Dezember diesen Jahres. Folgende Sanierungsarbeiten könnten demnach bereits Anfang 2018 beginnen:



Fahrbahndecken werden saniert

In der Klosterstraße sollen die Fahrbahn und der Gehweg zwischen Paradeplatz und Dreikirchenstraße für 85 000 Euro erneuert werden. Bauarbeiter werden die beschädigte Deckschicht abfräsen und einen neuen vier Zentimeter dicken Belag auftragen. Außerdem werden unter anderem Schachtabdeckungen, die Schieberkappen für Gas- und Wasserleitungen und Straßeneinläufe erneuert. Zudem werden 130 Meter des nördlichen Gehwegs saniert, der Klinkerbelag zwischen Klosterstraße Nr. 7 und der Einmündung Dreikirchenstraße ist marode.



Auch die Bamberger Straße zwischen Adenauer Allee und Andreas-Steinmetz-Straße bekommt einen neuen Fahrbahnbelag. An der beschädigten Bamberger Straße sind die gleichen Arbeiten notwendig. Die Kosten liegen hier bei geschätzten 62 000 Euro.



Die Mozartstraße wird auf der gesamten Länge instand gesetzt. Auch hier soll eine neue Asphaltdecke eingebaut werden. Teilweise müssen die Rinnen reguliert werden. Um sogenannte Reflexionsrisse zu vermeiden, soll nach Bedarf zudem ein glasfaserverstärktes Gitter installiert werden. Das Bauamt schätzt die Instandsetzungskosten auf 53 000 Euro.



Die Maßnahmen wurden laut Schaup anhand der Schadensbilder und der Analysen aus dem "Road-System-Programm" ausgewählt. Außerdem sei berücksichtigt worden, wie wichtig die Straßen und Plätze für Verkehr und Kultur in Forchheim sind. Sein Amt schlägt vor, die Arbeiten wieder losweise auszuschreiben, anstatt die Bauarbeiten als Gesamtpaket zu vergeben. Das habe sich in den vergangenen Jahren als kostengünstiger erwiesen.



Vorbild für die Zukunft

Wenn sich die frühzeitige Mittelbereitstellung im Frühjahr als Erfolg herausstellt und Straßen günstiger saniert werden, könnte das Vorhaben Vorbild für zukünftige Instandsetzungsmaßnahmen sein, sagt Schaup.