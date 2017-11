OB-Wahl Forchheim - die Kandidaten: Uwe Kirschstein

Von: Redaktion

OB-Wahl Am 20. März entscheiden die Forchheimer endgültig über die Neubesetzung des Oberbürgermeisteramts. Wir stellen die beiden verbliebenen Kandidaten in der Stichwahl vor – hier Uwe Kirschstein (SPD), der beim ersten Urnengang am 6. März 28,03 Prozent der Stimmen erhielt.