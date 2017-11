Flüchtiger in Gaststätte gefasst

Die Flucht des 36-Jährigen, der wegen eines gegen ihn bestehenden Haftbefehles am Samstag in Forchheim durch seine halsbrecherische Flucht über mehrere Hausdächer und Balkone auf sich aufmerksam machte, währte nicht lange.In der Nacht zum Dienstag fiel dieser mehreren Polizeibeamten in der Bamberger Straße auf. Nachdem dieser die Polizisten erblickte, ergriff er erneut die Flucht, und konnte nach längerer Verfolgung durch den Stadtpark in einer naheliegenden Gaststätte festgenommen werden.Hierbei bedrohte er die festnehmenden Beamten massiv um der Festnahme erneut zu entgehen. Diese änderte jedoch nichts an der Tatsache, dass er im Anschluss an eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde. Gegen den Mann werden nun wegen der geäußerten Drohungen erneut Ermittlungen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.