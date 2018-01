FFW Muggendorf braucht Platz für neuen Mannschaftswagen

35 von ihnen leisten aktiven Feuerwehrdienst. Die übrigen sind passive beziehungsweise fördernde Mitglieder im Feuerwehrverein.



Die Wehr kann eine komplette Mannschaft zu einem Lehrgang für den schweren Atemschutz anmelden. Es handelt sich um eine Kombigruppe mit Simon Harrer, Marcel Scheuring, Udo Ebenhack von der Muggendorfer Wehr und Sebastian Seliger von der Nachbarwehr Albertshof.



Die Dienst- und Jahreshauptversammlung im Vereinslokal "Kohlmannsgarten" eröffnete und leitete Vorsitzender Marco Trautner. Es folgte der Bericht des Kommandanten Udo Ebenhack. Demnach musste die Wehr zu drei technischen Hilfeleistungen ausrücken. Dazu kamen diverse Absperrmaßnahmen bei örtlichen Veranstaltungen.



Bei allen Übungen lag die Teilnehmerzahl im zweistelligen Bereich, freute sich Udo Ebenhack. Am besten seien die Funkübungen angenommen worden. Die benötigten Ausrüstungsgegenstände habe der Markt Wiesenttal unbürokratisch beschafft, wofür sich der Kommandant bedankte. Sein Dank galt auch Klaus Röder sowie Rudi und Konrad Huhn für die Geräte- und Fahrzeugpflege.



Das neue Löschfahrzeug, ein TSF (W) der Marke MAN mit 600 Liter Löschwasser an Bord, werde voraussichtlich im Sommer geliefert, stellte der Wiesenttaler Bürgermeister Helmut Taut (FW) in Aussicht. Nachdem das größere Auto den Geräteraum für sich in Anspruch nimmt, müsse für einen ebenfalls neu zu beschaffenden Mannschaftswagen ein garagenähnlicher Anbau am Gerätehaus erfolgen. Die Freiwillige Feuerwehr werde sich bei der Beschaffung der beiden Fahrzeuge finanziell beteiligen.



Auch Kreisbrandinspektor Wolfgang Wunner und Kreisbrandmeister Roland Brütting meldeten sich Wort. Beiden fiel die gute Stimmung in der Muggendorfer Wehr auf. Schwerpunkte im Feuerwehrverein seien der Familiennachmittag und das Sommerfest gewesen, listete Vorsitzender Marco Trautner auf. Christian Coler konnte einen zufriedenstellenden Finanzbericht abgeben.