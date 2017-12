Zutaten für 8 Personen:



Viel Spaß beim Nachmachen!

Feuerzangenbowle ist neben Glühwein eines der beliebtesten Getränke im Winter. Mit nur wenigen Handgriffen kann die Feuerzangenbowle portionsweise selbst gemacht werden. Wir erklären euch wie:2 Liter Rotwein0,5 Liter Orangensaft1 Orange1 Zitrone1 Stange Zimt6 Gewürznelken4 SternanisWürfelzuckerRum (mind. 54% Alkoholgehalt)Zubereitung:Den Rotwein und den Orangensaft in einen Topf geben. Orangenscheiben, Zitronenschale und Zitronensaft hinzugeben. Nelken, Zimt und Sternanis ebenfalls in den Topf geben. Alles gut erwärmen, aber nicht kochen.Die heiße Bowle in eine Tasse geben und eine Gabel darüber legen. Die Zuckerwürfel auf der Gabel stapeln und mit Rum beträufeln. Anschließend den Zucker vorsichtig anzünden.